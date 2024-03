Milei segue passos de Bolsonaro ao semear a fome e pode ter governo curto

Entre dezembro e janeiro, a taxa de pobreza passou de 49,5% para 57,4%, o patamar mais alto desde 2004, segundo o Observatório da Dívida Social da Universidade Católica Argentina. A tendência é que passe de 60% neste mês.

A última vez que a taxa chegou na casa dos 70% foi em 2002 com a crise que levou à renúncia do então presidente Fernando de la Rúa. Ele não conseguiu resolver os problemas sociais e econômicos e fugiu da Casa Rosa de helicóptero em dezembro de 2001.

O Congresso argentino negou a Milei o seu pedido por poderes despóticos, bem como o direito de baixar reformas como a trabalhista, a política e a eleitoral sem discussão com os parlamentares. Enfurecido, comprou briga com governadores e continua xingando a classe política, mesmo tendo minoria no Legislativo.

Para manter o suporte de seus seguidores radicais, vem adotando uma tática bem conhecida por quem viveu sob o bolsonarismo: a cortina de fumaça. Fechou, por exemplo, a Télam, a mais antiga agência pública de notícias e, em uma cena ridícula, mandou a polícia cercar seus escritórios. A extrema direita foi ao delírio. Mas o estômago dos trabalhadores não parou de roncar.

A inflação e a fome são capazes de derrubar governos - ou impedir que eles não se reelejam. Não foi o rótulo de "genocida" ou de "golpista" que fez Jair perder para Lula em 2022, mas o de "Bolsocaro".

Uma das coisas que mais irritavam o ex-presidente brasileiro eram os dados da pesquisa Vox Populi encomendada pela Rede Brasileira de Pesquisa em Soberania e Segurança Alimentar e Nutricional, que apontou a fome escalando de 19 milhões, no final de 2020, para 33,1 milhões no início de 2022.