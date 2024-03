Lula festeja, mas trabalhadores de app reclamam que projeto é pró-empresa

Para ter uma ideia do que isso significa, é equivalente a você ser descontado no serviço do período em que parou para fazer um xixi ou cocô, beber água ou atender o telefone porque seu filho está com febre na escola.

Lula festejou a proposta enviada aos parlamentares, que deixou de fora os entregadores. Criticou o iFood por dificultar as negociações, mas o fato é que ficou de fora exatamente a parte mais numerosa e vulnerável, formadas por motociclista e ciclistas.

Se o governo deixar para o Congresso formular uma proposta, o temor de parte dos trabalhadores é que ela terá a cara do lobby das empresas - que atua de forma tão firme e determinada quanto o lobby de empresas como Google, Meta, Twitter/X, responsável por congelar o PL das Fake News. Ou da direita bolsonarista, que encara os trabalhadores como empresários e prefere que tudo fique como está.