Não foi a picanha: arroz e feijão explicam insatisfação com governo Lula

Enquanto a inflação geral ficou em 0,83% no mês passado, o item alimentacão em domicílio subiu 1,12%. Como a comida tem peso maior na composição da inflação dos mais pobres, isso ajuda a explicar a queda na aprovação de Lula entre a classe trabalhadora.

A avaliação positiva do governo passou de 40%, em fevereiro de 2023, para 35%, em fevereiro de 2024, enquanto a negativa foi de 20% para 34% no mesmo período. Um dos fatores indicados pela pesquisa Genial/Quaest, divulgada na semana passada, para esses números é a percepção geral sobre a economia.

Tirando a Faria Lima, ninguém come teto de meta inflacionária. E, no geral, os preços se mantiveram em patamares elevados após as altas dos últimos anos. Isso sem contar os aumentos conjunturais dos alimentos devido ao casamento do El Niño com as mudanças climáticas.

A carne do churrasco continua com preço controlado, mas além do arroz e do feijão, a cebola subiu 7,37%, a batata, 6,79% e o leite longa vida, 3,49%.

Como já disse aqui, a taxa de desemprego no Brasil vem caindo: foi de 7,6% no trimestre encerrado em janeiro, segundo a PNAD Contínua. No mesmo período em 2022, a taxa era de 11,2%. Ao mesmo tempo em que a população ocupada aumentou, a renda média avançou 3,8% no primeiro ano de Lula.

Contudo, inflação menor não significa que preços voltaram a patamares anteriores ao salto inflacionário de 2021 (10,06%) e 2022 (5,79%). Tampouco o aumento na renda compensou a corrosão do poder de compra trazida pela inflação.