Governo Bolsonaro demonstrou fetiche por golpismo ao perseguir Xandão

O ex-faz-tudo de Bolsonaro, tenente-coronel Mauro Cid, confirmou à Polícia Federal que o governo passado não tirou o olho do presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), como um stalker com fetiche golpista, após a eleição. Isso indica, para desespero da narrativa da extrema direita, que era Jair que perseguia Alexandre de Moraes, e não o contrário.

A informação sobre o depoimento foi divulgada por Paolla Serra, do jornal O Globo.

Para piorar, o codinome adotado para Moraes pela arapongagem do governo durante o monitoramento de seu itinerário, deslocamento e localização era "professora". Além de condenação por tentar mandar o Estado Democrático de Direito para o vinagre, esse pessoal precisa ser obrigado a fazer alguns anos de terapia. Tratar umas pontas soltas da infância ajudará a melhorar da vida deles, e a democracia estará mais segura.