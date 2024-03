Doc sobre mortos no Flamengo lembra máquina que espreme jovens por lucro

Um incêndio em um alojamento no Ninho do Urubu, o centro de treinamento do Flamengo, que hospedava atletas de categorias de base entre 14 e 17 anos, matou dez adolescentes na manhã de 8 de fevereiro de 2019. Cinco anos depois, oito réus respondem em liberdade, mas ninguém foi punido.

O documentário "O Ninho: Futebol e Tragédia", produzido pela Netflix com o apoio do UOL e disponível a partir desta quinta (14) na plataforma, é uma aula de como funciona a máquina que recebe sonhos de jovens, espreme suas vidas como trabalhadores e devolve sangue e saudade.

Quem assiste à série com três episódios do diretor Pedro Asbeg, além de conhecer as biografias que foram encurtadas com o incêndio, também entende que o Flamengo poderia ter garantido dignidade a seus trabalhadores pobres como garante aos ricos. Não falo de luxo, mas do pacote mínimo.