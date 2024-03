‘Lixo’ de ex-ministro encrencou Bolsonaro no TSE e promete o mesmo no STF

Se burrice fosse crime previsto no Código Penal, Torres, ex-ministro da Justiça de Jair Bolsonaro, certamente pegaria uma cana longa. Afinal, poucas pessoas politicamente visadas manteriam guardadas em seu armário evidências de que ele ajudou o governo do antigo chefe a planejar dar um golpe de Estado.

Em um depoimento ao TSE, há um ano, o ex-ministro chamou o texto de "lixo", "loucura" e "folclore". Já na CPMI dos Atos Golpistas, em agosto, disse que "este papel não foi para o lixo por mero descuido". O que não deixa de ser verdade. Descuido pelo qual agradecemos.

Essa minuta já foi usada para tornar Bolsonaro inelegível até 2030 em um julgamento de abuso de poder político e econômico no TSE em 2023. Ele havia feito uma micareta golpista no Palácio do Alvorada a fim de contar mentiras sobre a urna eletrônica para embaixadores estrangeiros, em uma espécie de ato de campanha eleitoral que usou, ilegalmente, dinheiro e estrutrura do Estado.

A minuta foi acrescentada ao processo no TSE sob a justificativa de que ela mostrava aonde essa movimentação toda iria parar.

Agora, citada por Freire Gomes em seu depoimento, o texto reforça sua importância para mostrar que Jair articulou a queda do Estado Democrático de Direito e tentou cooptar as Forças Armadas para um novo golpe. Depoimento com veracidade, ainda mais porque Freire Gomes não é um comunista, mas foi pessoa de confiança do ex-presidente.

Não à toa, Jair deve estar com problemas para dormir por causa do documento. Tanto que ele o citou em seu discurso no ato convocado para defendê-lo e passar pano sobre o seu golpismo, em 25 de fevereiro, na avenida Paulista.