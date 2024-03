Bolsonaro usou seguidores para forçar a cúpula militar a abraçar o golpe

"As decisões, quando são exclusivamente nossas, são menos difíceis e menos dolorosas, mas, quando elas passam por outros setores da sociedade, elas são mais difíceis e devem ser trabalhadas. Se algo der errado é porque eu perdi a minha liderança. Eu me responsabilizo pelos meus erros, mas peço a vocês: não critiquem sem ter certeza absoluta do que está acontecendo".

E pediu, novamente, para o pessoal se manter firme onde estava, em frente aos quartéis. "Não é 'eu autorizo', não. É o que eu posso fazer pela minha pátria. Não é jogar a responsabilidade para uma pessoa", disse.

E, por fim, concluiu apontando que tudo daria certo: "Sabemos que o tempo voa, cada minuto é um minuto a menos. Vamos fazer a coisa certa, diferentemente de outras pessoas, vamos vencer. Se manifestando de acordo com as nossas leis, vocês são cidadãos de verdade, e está na hora de parar de ser tratado como outra coisa aqui no Brasil. Acredito em vocês, e vamos acreditar no nosso país. Se Deus quiser, tudo dará certo no momento oportuno".

O momento oportuno chegou muito perto. Baptista Júnior, em seu depoimento, diz que se Freire Gomes tivesse aceitado o plano de Bolsonaro, um golpe de Estado teria sido consumado no Brasil.

A extrema direita é craque em produzir discursos covardes que passeiam entre múltiplos significados exatamente para evitar uma responsabilização direta. Mas os depoimentos à PF sobre o golpismo funcionam como um gabarito de leitura, afastando duplas interpretações e passagens dúbias.

Bolsonaro tentou pressionar a cúpula militar a aderir ao golpe usando o pessoal que rezava para pneu. Ao final, o almirante Garnier, comandante da Marinha, foi o único dos três que teria se oferecendo para fazer parte do lixo da História. Ele e milhares de outros que fazem parte das Forças Armadas que teriam esfolado a democracia de bom grado, a pedindo do "mito".