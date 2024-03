Boulos diz que Censo confirma que centro de São Paulo está abandonado

O deputado, que é coordenador nacional do Movimento dos Trabalhadores Sem Teto (MTST), afirma que ele defende há tempos uma transformação do abandono em moradia digna: "Imagine aqueles prédios abandonados do centro sendo reformados, com retrofit e pessoas vivendo. Não só moradia popular, mas para classe média também", diz.

Ele propõe que esses imóveis podem ser adquiridos não apenas para habitação, mas também para uso misto.

"Foi assim que várias metrópoles do mundo recuperaram seus centros antigos: moradia, acessível, comércio no térreo, espaços culturais e de lazer, bares e restaurantes. É isso que defendo pra São Paulo e os dados do censo mostram a urgência de se fazer", afirma.

Esse percentual de 20,7% de imóveis desocupados no centro é bem maior que o da média do município, de 13,5%. Há 675,8 mil imóveis sem ocupacão permanente.