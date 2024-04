PM é servil a motorista de Porsche e violenta com cadeirante pobre em SP

A Secretaria de Segurança Pública diz que investiga a conduta dos dois policiais militares na evasão do motorista do carro que vale R$ 1,3 milhão e diz que afastou os dois PMs que chutaram o peito do cadeirante pobre. A ação, segundo a corporação, teria sido motivada por "desacato".

Essas duas formas de tratamento não são oriundas de erros operacionais, mas consequência de um poder público que existe para proteger os mais ricos e conter os mais pobres. Pois é mais fácil o tal camelo passar pelo tal buraco da agulha do que o rapaz do Porsche ter o mesmo tratamento do cadeirante.

A desigualdade social dificulta que as pessoas vejam a si mesmas e as outras pessoas como iguais e merecedoras da mesma consideração. Leva à percepção de que o poder público existe para servir aos mais abonados e controlar os mais pobres. Ou seja, para usar a polícia e a política a fim de proteger os privilégios do primeiro grupo, usando violência contra o segundo, se necessário for. Com o tempo, a desigualdade leva à descrença nas instituições.

O que ajuda a explicar o momento em que vivemos hoje.

Policiais não são monstros alterados por radiação de um vazamento de Angra 2. Não é da natureza das pessoas que decidem vestir farda tornarem-se violentos. Elas aprendem. No cotidiano da instituição a que pertencem (e sua herança mal resolvida), na formação profissional que tiveram, na exploração diária como trabalhadores e na internalização de sua principal missão: manter o status quo.

Ao mesmo tempo, setores da polícia estão impregnados com a ideia de que nada acontecerá com eles caso não cumpram as regras - o que é reforçado por seus chefes civis. Outra parte sabe que a mesma sociedade está pouco se lixando para eles e suas famílias, pagando salários ridículos e cobrando para que se sacrifiquem em nome do patrimônio alheio.