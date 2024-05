Debate sobre taxação de compras até US$ 50 envolve trabalho escravo na Ásia

Há quase 20 anos, os setores têxtil e de vestuário no Brasil vêm sendo pressionados para combater a exploração de trabalho escravo na produção da pluma do algodão no campo e na confecção de roupas nas cidades.

Graças à ação da política brasileira para a erradicação desse crime, centrado na figura dos grupos especiais de fiscalizacão móvel do governo federal, o país presenciou resgates de escravizados em oficinas que costuravam peças para Zara, M.Officer, Marisa, entre tantas outras marcas.

Ainda há muitos problemas, mas a situação melhorou em comparação ao cenário anterior. Lembrando sempre que garantir direitos e proteções previstas na legislação trabalhista não é favor, mas obrigação das empresas que lucram com o fruto do trabalho por aqui.

Mas levantamentos de cadeias produtivas realizados por organizações da sociedade civil apontam que, não raro, a produção importada a preços baixíssimos de fora do Brasil não respeita os padrões mínimos previstos nas convenções 29 e 105 da Organização Internacional do Trabalho, que tratam da escravidão, que dirá os princípios de empresas e direitos humanos das Nações Unidas.

Essas peças concorrem de forma desleal com a produção interna do Brasil, que precisa respeitar a lei. No longo prazo, o dumping social passa a ser usado como justificativa pelas empresas instaladas no Brasil para que a lei seja amenizada, seja no combate ao trabalho escravo, no enfraquecimento da inspeção pública, em novas reformas trabalhistas. Afinal, se eles podem, por que nós não?

Garantir a cobrança do tributo de importação, nesse sentido, contribui com o combate a esse crime contra os direitos humanos dentro e fora do Brasil. O que não é pouca coisa. Todo mundo fica horrorizado com histórias de jornadas de trabalho de mais de 70 horas semanais e prédios que desabam com centenas de costureiras escravizadas. Mas, na hora de comprar uma roupa, não pondera o que está por trás dela, levando em conta apenas o preço?