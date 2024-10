Bolsonaristas e centrão tentam golpe na Constituição com pacote anti-STF

Não à toa, o bolsonarismo adoraria transformar o Brasil no caos da política israelense pré-guerra. Ou até na política israelense de guerra, haja vista que botar Gaza abaixo para caçar os terroristas do Hamas é muito semelhante à defesa que a extrema direita faz aqui de metralhar a favela inteira para caçar alguns narcotraficantes.

A cúpula do Judiciário em Israel derrubou a lei com o apoio de milhões de cidadãos que foram às ruas protestar contra o pacote defendido por Netanyahu. Caso as PECs sejam aprovadas por aqui, elas certamente serão declaradas inconstitucionais pelo STF.

Os fisiológicos, por sua vez, desejam liberdade para destinar cascalho público sem transparência para as suas bases visando à sua reeleição, na melhor das hipóteses, ou garantir seu coquetel de camarão, na pior delas.

Insatisfeito com as decisões do STF que suspendeu emendas impositivas enquanto regras não fossem construídas para evitar a farra do orçamento secreto, o presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), enviou para a CCJ as PECs que restringem decisões do STF e colocam faca no pescoço dos ministros, facilitando pedidos de impeachment.

Ações que limitam ou alteram prerrogativas do Poder Judiciário precisam ser de iniciativa do próprio poder, segundo a Constituição, e não do parlamento. Os senadores, que já aprovaram as propostas, e os deputados, que agora se debruçam sobre elas, sabem disso. Mas querem fustigar o STF, taxando-o de autoritário diante da opinião pública, até que possam operar livremente.

Não em nome da liberdade, mas da libertinagem da mais descarada.