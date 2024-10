Marçal desafia Nunes e Boulos a serem sabatinados por ele no Instagram

Não é a primeira vez que o empresário tenta chamar a atenção no segundo turno. Ele já havia condicionado apoio ao prefeito a um pedido de perdão público por parte dele, do governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) e do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) no dia 8 de outubro. Agora, propõe a sabatina.

No primeiro turno, Nunes recebeu 29,48% dos votos, Boulos, 29,07%, e Marçal, 28,14%. A eleição foi apertada também na distribuição geográfica de votos, com nenhuma das três forças se destacando, nem nos extremos pobres, nem no centro mais rico. Neste segundo turno, o prefeito está à frente nas pesquisas, que apontam uma vantagem que vai de 12 a 18 pontos, a depender do instituto.

Marçal fez uma campanha atacando os adversários com mentiras. Acusou a deputada Tabata Amaral (PSB) de ser responsável pelo suicídio do próprio pai, Boulos de ser usuário de cocaína, o apresentador José Luís Datena de ser um estuprador e prometeu prender Nunes. O último ato foi a divulgação, no Instagram, dois dias antes do primeiro turno, de um laudo médico falso que vinculava o candidato do PSOL ao uso de drogas.

Além disso, também é acusado de basear-se em um ecossistema ilegal que remunerava quem produzisse material de campanha que o beneficiava, o que é ilegal. A Justiça Eleitoral ainda analisa as ações movidas contra ele. Caso seja condenado em algumas delas, pode ficar inelegível por oito anos.

Nesta terça (22), Jair Bolsonaro participou de um ato de campanha de Ricardo Nunes em uma churrascaria da capital. No primeiro turno, ele evitou atuar abertamente pela reeleição do aliado após uma boa parte dos que votaram nele em 2022 terem declarado ao Datafolha que prefeririam Marçal ao prefeito.