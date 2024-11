Vício em bets passa pelos anúncios em TV, rádio e internet e no futebol

Luiz Augusto Santos Lima, subprocurador-geral da República, lembrou que já há mecanismos para limitar as propagandas. "Já foi feito isso com o cigarro e outros produtos. Por que não aplicar por um princípio de precaução nesse ambiente?"

Já defendi aqui anteriormente a proibição total de anúncios de bets na TV, no rádio e na internet, mas também em estádio e nas camisas de times de futebol.

É uma brincadeira de mau gosto que publicidades multicoloridas, trazendo sorridentes influenciadores, prometendo mundos e fundos, sejam encerrados com o alerta "jogue com responsabilidade".

Qualquer tigrinho com problemas de cognição sabe que as casas de apostas lucram exatamente com o comportamento compulsivo promovido por elas mesmas. Isso soa como um traficante na "cracolândia" vender uma pedra e alertar: fume com moderação.

O Congresso Nacional não deveria ter aprovado o funcionamento desse tipo de empresa, ainda mais sem a previsão de cobrança de impostos do tamanho do buraco na saúde pública e nas famílias que isso. E sem a proibição de anúncios e patrocínios que bombem o nome das bets. Ações tomadas agora não vão corrigir o estrago causado, mas podem mitigá-lo.

Há projetos apresentados para proibir a propaganda desses caça-níqueis digitais na TV, no rádio, nas redes sociais, nos portais e sites, como os da deputada Gleisi Hoffmann (PT-PR) e do senador Randolfe Rodrigues (PT-AP). Se o vício em crack, que faz tão mal quanto, não pode ser incentivado no intervalo da novela, o das apostas também não.