Por que PM jogar gente da ponte gera mais revolta que 11 tiros nas costas?

Apesar de não ser todo o dia em que um policial joga uma pessoa de uma ponte sem motivo algum (não que pudesse existir motivo para isso, claro), o que naturalmente chama a atenção, isso não é motivo suficiente para gerar mais revolta que uma execução com 11 tiros por motivo pra lá de fútil.

As redes sociais foram bem transparentes ao afirmarem que Gabriel mereceu ter seu CPF cancelado porque era ladrão, o que negou a ele a empatia de muita gente, mesmo que se crime tenha sido roubar alguns pacotes de Omo. Nesse sentido, há quem veja no arremesso da ponte um risco a qualquer cidadão enquanto a execução, não, uma vez que ela estaria reservada a quem rouba.

Não há pena de morte no Brasil e ninguém estava em risco na unidade do Oxxo assaltada, mesmo assim Vinicius achou que que podia abraçar a função de promotor, juiz e carrasco e dar 11 tiros nas costas de alguém. Cheguei a encontrar mensagens que o felicitavam por um "ladrãozinho negro" a menos em uma rede social que mandou a moderação do ódio às favas.

Diante de uma polícia com baixo índice de resolução de crimes, casos como a execução de Gabriel são vistos como uma forma de vingança. Miliciana, violenta e injusta, claro.

Claro que, novamente, escolhe-se o bandido com quem sentir empatia. Pois, tentar golpe de Estado, surrupiar joias dadas ao Brasil e facilitar a morte de 700 mil durante a pandemia são crimes premiados com gritos de "mito" e promessas de voto nas eleições pelas mesmas pessoas que sapatearam no corpo de Gabriel.

A percepção é que, diante de dois casos que ocorreram fora da zona rica da capital paulista, uma parcela da sociedade ficou menos revoltada com a execução de Gabriel do que com o lançamento de Marcelo porque, silenciosamente, acredita que ele teve o que merecia. E é olhando para o que pensa parte da opinião pública que o governador Tarcísio de Freitas e o secretário de Segurança Pública Guilherme Derrite sentiram-se livres para estimular a tropa a atirar primeiro e investigar depois desde o início do ano passado.