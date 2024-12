Ruralistas desafiam STF e aceleram PL que dificulta a reforma agrária

De autoria do deputado federal Rodolfo Nogueira (PL-MS), o PL acrescenta um parágrafo à Lei 8.629/1993 - que regulamenta a reforma agrária no Brasil - e proíbe a desapropriação de terras produtivas que não cumpram sua "função social". O regime de urgência para votação do projeto foi aprovado, sem alarde, no final de novembro, por 290 votos a 111.

Segundo a justificativa do projeto de lei, a desapropriação por descumprimento da função social "pode ter consequências negativas, como a diminuição da produção agrícola, com impacto negativo na economia brasileira e na segurança alimentar da população".

Autointitulado "terror do MST", Nogueira integra a Frente Parlamentar da Agropecuária (FPA), braço institucional da Bancada Ruralista no Congresso Nacional.

O pedido de urgência, que tem como objetivo acelerar o processo de análise e votação de uma medida, havia sido protocolado pelo presidente da FPA, o também deputado federal Pedro Lupion (PP-PR).

A Repórter Brasil solicitou entrevistas com Nogueira e com Lupion, mas não foi atendida até a publicação desta matéria. O texto será atualizado caso um posicionamento seja enviado.

PL foi protocolado após decisão do STF que confirmou 'função social'

O PL 4357 foi protocolado na Câmara dos Deputados em 5 de setembro de 2023, apenas quatro dias após o STF (Supremo Tribunal Federal) encerrar o julgamento de uma Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI).