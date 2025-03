Mais de 2.700 mulheres foram tiradas da escravidão desde 2003, 70% negras

"Sabemos que mulheres grávidas ou com filhos pequenos estão muito mais sujeitas a uma série de violências e ameaças. As crianças costumam ser, inclusive, usadas para coação das mães por parte dos empregadores: 'se você fugir ou reclamar, eu posso matar seu filho'", diz Suzuki. Para ela, faltam protocolos específicos para atendimento de mulheres vítimas de trabalho escravo.

"Por exemplo: não há nenhum enfoque direcionado para casos de mulheres que saem do trabalho escravo com filhos pequenos. Ou para uma mulher resgatada que sofreu abuso sexual ou violência de gênero", diz.

Imagem: Repórter Brasil

Trabalho escravo doméstico e nas lavouras de café

Apesar de minoria no total de resgatadas (3%), os casos de trabalhadoras domésticas libertadas chocam por suas peculiaridades. "Muitas vezes a trabalhadora resgatada já é idosa, e passou décadas da sua vida submetida àquelas condições degradantes de exploração", afirma Jamile Virgínio, auditora fiscal do trabalho do Ministério do Trabalho e Emprego, com larga experiência na área. "É comum que elas não tenham mais família nem amigos, porque começaram a trabalhar ainda quando criança na casa do empregador".

O caso emblemático de Madalena Gordiano, escravizada por uma família em Patos de Minas, Minas Gerais, e libertada no final de 2020, contribuiu para o aumento no número de denúncias de exploração de trabalhadoras domésticas. Segundo Virgínio, no entanto, ainda existe uma barreira na maneira como a sociedade enxerga a questão. "Muita gente vê o trabalho doméstico como uma ajuda. 'Ah, a família a acolheu quando ela precisou'. Existe uma certa roupagem de caridade para com os empregadores que exploram essas mulheres", afirma.