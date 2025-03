Omissão do Estado e privilégio do homem condenam mulher a viver para cuidar

Com isso, o cuidado se tornou um trabalho não pago ou precarizado, obrigando as mulheres a dedicar horas de seu dia a atividades essenciais, mas sem reconhecimento econômico ou político. Essa organização do trabalho aprofundou a desigualdade de gênero, tornando o tempo feminino refém das demandas domésticas e limitando suas possibilidades de autonomia.

A separação entre espaço público e privado, tão central para a modernidade, foi um dos principais instrumentos dessa desigualdade. O Estado e o mercado - espaços públicos - foram concebidos como domínios da política e da economia, enquanto a família - espaço privado - foi definida como um espaço moral e afetivo. Mas essa divisão sempre teve uma função: garantir que o trabalho invisível que sustenta a sociedade seguisse sendo realizado gratuitamente dentro de casa.

O resultado está por toda parte. Mulheres acumulam jornadas exaustivas entre o emprego e as responsabilidades domésticas, sem apoio social ou institucional. Mães solo, mulheres negras e de baixa renda são as mais penalizadas por essa lógica. Enquanto isso, o Estado e o mercado continuam funcionando como se a reprodução da vida fosse automática, sem precisar de investimento, planejamento ou redistribuição de responsabilidades.

Mas essa estrutura pode — e deve — ser desmontada. O debate sobre a desprivatização do cuidado vem ganhando força ao redor do mundo. Países como Uruguai e Argentina já criaram políticas públicas para socializar a responsabilidade pelo cuidado. No Brasil, a Política Nacional de Cuidados, sancionada recentemente, marca um avanço importante ao propor a corresponsabilização entre Estado, mercado, famílias e sociedade civil.

A defesa do cuidado como um direito coletivo, e não uma obrigação individual, é uma das pautas centrais do movimento feminista. Desde o século 20, as mulheres denunciam que não basta apenas entrar no mercado de trabalho: é preciso questionar a estrutura que define o que conta como trabalho e quem deve realizá-lo. Sem esse debate, seguimos naturalizando um sistema que esgota as mulheres e perpetua desigualdades.

A resistência a essas mudanças vem dos mesmos setores que sempre se beneficiaram da invisibilização do trabalho feminino. Aqueles que dizem defender a "ordem" e os "valores da família" são os primeiros a se opor à construção de redes públicas de cuidado. Para eles, a ordem significa que as mulheres continuem cuidando, sem direitos, sem tempo e sem reconhecimento.