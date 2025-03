São Paulo vende Airbnb para ricos como política para moradia de pobres

A ideia de vender imóveis mais acessíveis em áreas de estações de metrô ou de corredores de ônibus, que podem ser mais densamente ocupadas segundo o Plano Diretor, faz sentido. O problema é que ela esbarra na realidade, em que, mesmo com desconto, os valores são impagáveis para a imensa parcela da população pobre que depende de transporte público e precisa morar mais perto do trabalho.

No papel, o discurso é que essa política traz democracia ao território urbano. Na prática, vem garantindo mais microapartamentos voltados à locação via Airbnb ou para o uso dos filhos das classes alta e média alta, de São Paulo ou do interior. Vende-se para rico sob a justificativa de estar cumprindo um programa social.

Os indícios de fraudes precisam ser confirmados e as empresas, punidas, claro. Mas o debate levanta outro. Faltam recursos e vontade política para um programa parrudo direcionado a quem tem quase nada ou nada. A classe média precisa de subsídios e políticas de acesso à moradia, mas o andar de baixo precisa muito mais porque vive em habitações precárias ou ao relento.

E isso é responsabilidade das três esferas de poder, federal, estadual e municipal, cada uma em sua competência, do financiamento à garantia de terreno e à construção. E, principalmente, planejamento conjunto. Não é apenas financiar, mas o que, onde e para quem. A falta que um plano nacional de habitação para as regiões metropolitanas não faz?

O governo Lula 3 assumiu com a promessa de ressuscitar a faixa 1 do "Minha Casa, Minha Vida", que beneficia famílias com até dois salários mínimos de renda e não foi prioridade na gestão Bolsonaro. Mas isso não se resolve no gogó, mas com investimento pesado de recursos.

Considerando que o mercado imobiliário, incorporadoras e construtoras mandam na capital, não duvide se, daqui a alguns anos, as multas aplicadas às empresas pelas fraudes sejam, de alguma forma, perdoadas ou convertidas em cinzas. Tal como cortiços no caminho do "progresso".