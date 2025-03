EUA? Itália? Para onde Bolsonaro poderia fugir para evitar prisão por golpe

Na denúncia, que está sendo analisada pela Primeira Turma do STF, a PGR coloca o ex-presidente como principal beneficiário do golpe, que visaria à sua manutenção no poder após ter perdido a eleição.

"A responsabilidade pelos atos lesivos à ordem democrática recai sobre organização criminosa liderada por Jair Messias Bolsonaro, baseada em projeto autoritário de poder. Enraizada na própria estrutura do Estado e com forte influência de setores militares, a organização se desenvolveu em ordem hierárquica e com divisão das tarefas preponderantes entre seus integrantes", afirma o documento.

Frente à proximidade de sua prisão devido à condenação no âmbito da Lava Jato, muitos sugeriram a Lula asilar-se fora do país, o que ele rechaçou. O STF acabou anulando a condenação por conta da falta de lisura do processo, mas ele pagou 580 dias de cana na carceragem da Polícia Federal em Curitiba e foi impedido de concorrer em 2018. Mesmo entre os aliados, muitos duvidam que ele opte por fazer o mesmo que o petista.

Se ele resolver ficar, a eleição presidencial de 2026 pode tirá-lo da cadeia, a depender do resultado. Vencendo Lula ou alguém por ele apadrinhado, nada muda, ele continuaria em sua cela de Estado Maior, remoendo a fuga não realizada. Mas, ganhando um nome da oposição com apoio real do ex-presidente, o contexto muda, não apenas pela possibilidade de perdões, ainda que questionáveis, mas também pela correlação de forças.

A construção de uma alternativa que poderia ajudar a tirar o ex-presidente da cadeia depende, em última instância, do próprio abrir mão, em primeiro lugar, de sua estratégia de arrastar-se como candidato fictício nas urnas para se fortalecer e vitimizar e, segundo, de querer liderar a direita, aceitando ceder o lugar e a vez a outra pessoa.

Preso, ele será um ativo para a extrema direita, um mártir nas eleições. Contudo, se fugir, pode ser tachado de covarde. Ele tem alguns meses para pensar se prefere sua liberdade ou seu legado.