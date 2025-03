Após xingar carro elétrico, Trump usa Casa Branca para bombar Tesla de Musk

Após uma queda de quase 15% nas ações da Tesla, o presidente Donald Trump deu uma ajuda a seu tech bro preferido, o bilionário Elon Musk, transformando o gramado da Casa Branca em uma concessionária da empresa nesta terça (11). Expondo modelos de carros elétricos, afirmou que compraria um deles e incentivou os norte-americanos a fazerem o mesmo, rasgando qualquer código de ética pública. Imagina se o Lula faz um showroom do Magazine Luiza, com a Luiza Trajano, no Palácio do Planalto, o tamanho do escândalo que iria dar...

Ironicamente, Trump é conhecido por atacar carros elétricos.

"Vou comprá-lo porque, em primeiro lugar, é um ótimo produto e, em segundo lugar, porque este homem dedicou a sua energia e a sua vida a fazer isto e penso que tem sido tratado de forma muito injusta por um pequeno grupo de pessoas", afirmou o presidente.