Café da manhã fica mais caro, e custo político cai na conta de Lula

E a inflação dos alimentos foi maior que o IPCA geral no ano passado. Ou seja, os mais pobres sentiram no bolso e na qualidade de vida mais do que a média da população.

Eventos climáticos extremos afetaram a produção nos últimos dois anos no Brasil, encarecendo a comida. O governo Lula vem fazendo questão de destacar isso, mas, como já disse aqui, do ponto de vista dos consumidores, quando o café sobe não importa se a culpa foi do clima, de Satanás ou do Godzilla, a responsabilidade final será do governo federal. Aceita-se sazonalidade, o que não se admite é a comida com preço que inexoravelmente sobe.

O preço depende também do mercado internacional, uma demanda grande no mundo por café, milho e carne por exemplo. Daí, muitos empresários preferem exportar do que vender aqui. O que também não pode servir de desculpa.

Aumento de estoques reguladores, incentivo à produção de determinadas culturas em outras regiões, dinheiro para o pequeno produtor rural (responsável por levar alimentos frescos às mesas dos brasileiros), desoneração de impostos sobre alimentos e, por mais que empresários chiem, redução de impostos de importação (como o governo anunciou isso para café, carnes, milho, sardinha, azeite, massas e biscoitos e óleo de girassol) são medidas importantes. Isso sem contar a queda no dólar, que influencia no preço do diesel, usado nos caminhões que transportam tudo o que consumimos. Adotar medidas considerando que o clima mudou também.

Como já disse aqui uma linguiça de vezes, a reeleição de Lula ou de um de seus indicados está diretamente relacionada a como estará o custo de vida em outubro de 2026. O que depende, principalmente, da inflação dos alimentos. Ao mesmo tempo, a permanência ou não de Bolsonaro na cadeia por golpe de Estado, considerando que há grandes chances de ele ser condenado) também dependerá do preço da comida — se ela estiver alta, é mais fácil eleger alguém da oposição que fará gestão para perdoar ou anistiar o ex-presidente.

Em suma, o futuro político do Brasil passa pela picanha e a cerveja, pelo arroz e o feijão, mas também pelo seu café da manhã.