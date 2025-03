Justiça inglesa acata ação contra mineradora por danos a quilombolas na BA 

Procurada, a Brazil Iron afirma que irá recorrer da decisão e que tem convicção de que a jurisdição brasileira é "legítima e adequada" para julgar a ação. "O sistema jurídico brasileiro tem plena competência para analisar e julgar este caso, com um ordenamento jurídico robusto para questões de responsabilidade ambiental. As instituições brasileiras, incluindo o Poder Judiciário, o Conselho Nacional de Justiça (CNJ), a Defensoria Pública, o Ministério Público e outros órgãos de proteção, detêm as ferramentas necessárias para assegurar a aplicação da lei."

A mineradora diz, ainda, refutar "veementemente" as alegações, pois não teria causado danos às comunidades quilombolas. "A Brazil Iron reitera seu compromisso com a saúde e o bem-estar da população, evidenciado pela disponibilização de equipes médicas e tratamento integral gratuito para qualquer pessoa que apresentasse problemas de saúde", afirma a nota (leia a íntegra da resposta aqui).

"É essencial que as empresas britânicas sejam legalmente responsabilizadas pelos danos ambientais supostamente causados por suas operações no exterior", afirmou o advogado Richard Meeran.

Entre os argumentos apresentados pelas comunidades estavam as dificuldades de obter acesso pleno à justiça no Brasil e o fato de as empresas controladoras da Brazil Iron - Brazil Iron Limited (BIL) e Brazil Iron Trading Limited (BITL) - estarem sediadas no Reino Unido.

Durante o processo, uma liminar (decisão provisória) da Justiça inglesa determinou que representantes da mineradora não mantivessem contato com os moradores. Os advogados ingleses sustentam que funcionários da empresa teriam assediado e intimidado os quilombolas para que desistissem da ação judicial.



A ação judicial no Reino Unido corre em paralelo a outros esforços legais no Brasil. A DPU (Defensoria Pública da União) ajuizou uma Ação Civil Pública contra a Brazil Iron e a ANM (Agência Nacional de Mineração) busca uma indenização de R$ 5 milhões para as comunidades afetadas.

Explosões e poeira durante prospecção

Durante a fase de pesquisa, a movimentação de terra feita pela Brazil Iron teria assoreado uma nascente, dizem os moradores. "Eles [Brazil Iron] começaram a degradar em cima do morro e o rejeito de minério foi descendo para a nascente", detalha a líder quilombola Catarina Silva.