PM infla público para evitar que ato esvaziado frustre anistia de Bolsonaro

Bolsonaro e aliados convocaram, para a manhã de hoje, o que era para ser um enorme ato a fim de defender a anistia aos golpistas. O baixo comparecimento (cerca de 18,3 mil almas) na praia de Copacabana, no Rio de Janeiro, reduz a pressão sobre o Congresso Nacional para aprovar o projeto que pretende perdoar quem tentou transformar o Estado democrático de Direito em geleia.

Os números são do Monitor do Debate Político, que antes estava ancorado na Universidade de São Paulo e, agora, mudou-se para o Cebrap, um dos mais importantes centros de pesquisa brasileiros, e a ONG More in Common. Para efeito de comparação, na micareta de 7 de setembro de 2022, também em Copacabana, quando Bolsonaro transformou as celebrações do Bicentenário da Independência em seu comício eleitoral, o mesmo Monitor calculou 64,6 mil manifestantes.

Não adianta a Polícia Militar do Rio de Janeiro, sob a batuta do governador bolsonarista Cláudio Castro, inflar descaradamente os números ao afirmar que mais de 400 mil pessoas acompanharam o ato. Qualquer criança saberia, olhando as imagens, que nem contando todos os banhistas do Leme ao Arpoador se chegaria a esse tanto.