Estamos sob bomba, recebendo crianças mortas, diz chefe de hospital em Gaza

"Há mais de 20 dias a fronteira já estava fechada e nada entrou em Gaza, nenhuma comida, medicamentos, suprimentos médicos, temos escassez de tudo. Não recebemos combustível desde então. Estamos usando pequenos geradores de eletricidade, mas precisaríamos do gerador grande da unidade a fim de atender toda a demanda. Só que não temos combustível para isso", diz Salha.

O Al-Awda de Jabalia foi a única unidade médica a continuar funcionando em meio aos ataques do Exército israelense nos primeiros 470 dias de conflito, mesmo com a falta de recursos e das ameaças, mortes e prisões de membros da equipe. O hospital também manteve operando sua maternidade, dando à luz bebês durante os bombardeios.

Ao longo do conflito, ambulâncias foram alvo do exército, que as acusava de transportarem membros do Hamas. E o governo Netanyahu insistia que as unidades médicas escondiam centros de controle do grupo extremista.

Em janeiro, antes do cessar-fogo, as Forças de Defesa de Israel chegaram a enviar um ultimato ao Al-Awda, que provocou pânico entre pacientes. "Se vocês não evacuarem o hospital, eles vão bombardeá-lo na cabeça de quem estiver dentro". A coluna havia conversado com o diretor do hospital logo após o aviso.

"Na última noite, eles bombardearam. Dois de nossos funcionários estão feridos e destruíram o reservatório de combustível, perdemos o suprimento que tínhamos recebido do hospital indonésio quatro dias antes. Agora, estamos sem combustível e sem água dentro do hospital e eles estão bombardeando muito", disse Mohammed Salha na época.

Os ataques de Israel a instalações médicas em Gaza fizeram com que o Conselho de Segurança das Nações Unidas organizasse uma reunião de emergência naquele momento para pedir proteção a esses locais. A situação precária do Al-Awda foi uma das relatadas.