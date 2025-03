Bolsonaro faz show de ilusionismo para país ignorar golpe e aceitar anistia

À medida em que se aproxima o julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro, apontado pela Procuradoria-Geral da República como o líder da conspiração, a campanha de desinformação e a violência tendem a crescer. O mais preocupante é que o acirramento dos ânimos, ao que tudo indica, não é algo orgânico que brota de indignação, mas devidamente semeado por lideranças para colher o caos. E, dessa forma, tentar atrasar, interferir ou deslegitimar os julgamentos dos 34 da cúpula do golpe que devem virar réus.

Nos últimos dias, vimos uma ação coordenada nas redes contra as jornalistas Gabriela Biló e Thaísa Oliveira, do jornal Folha de S.Paulo, com ameaças de morte e até ataques a parentes, após o julgamento de uma das denunciadas. A turba começou um linchamento público embasada na mentira de que as jornalistas foram as responsáveis pela punição sofrida pela mulher simplesmente porque registraram os atos golpistas no jornal.

Diante disso, fez bem o Supremo Tribunal Federal, que suspendeu outros julgamentos de bolsonaristas para evitar ruídos na análise do caso próprio Jair, que pode se tornar réu nesta terça (25). Pois tudo agora será motivo para bater na Justiça.

Bolsonaro inaugurou a defesa pública da anistia em nome dos "pobres coitados do 8 de janeiro" no ato de 25 de fevereiro de 2024, na avenida Paulista. Usando a solidariedade aos seus seguidores como justificativa, defendeu, na prática, um projeto de lei que pode beneficiá-lo.

"Uma anistia para aqueles pobres coitados que estão presos em Brasília. Não queremos mais que seus filhos sejam órfãos de pais vivos. A conciliação!", pediu o ex-presidente, o último a discursas em cima do trio elétrico para uma multidão de seguidores. Ele pediu para que os deputados bolsonaristas presentes no ato, tocassem a proposta no parlamento, demonstrando o medo que ele está de ir para o xilindró.

Ele, mais de uma vez, disse que não quer anistia para si mesmo. Se fala de forma sincera, o bolsonarismo no Congresso Nacional precisa urgentemente colocar por escrito isso no projeto: que não vale para todo mundo.