Você está na lista da Forbes? Então pare de atacar taxação de super-rico

Apesar da queda nas ações da Tesla como protesto diante de suas polêmicas, como gestos tidos como nazistas, Elon Musk permanece como a pessoa mais rica do mundo, com US$ 342 bilhões, segundo a lista da Forbes divulgada nesta terça. Para os que sofrem da patologia de sentir prazer com a fortuna alheia, a informação é um orgasmo.

No Brasil, a lista relaciona Eduardo Saverin (US$ 34,5 bilhões), Vicky Safra (US$ 20,7 bilhões), Jorge Paulo Lemann (US$ 17 bilhões), David Velez (US$ 10,7 bilhões), Carlos Alberto Sicupira (US$ 7,6 bilhões), André Esteves (US$ 6,9 bilhões), Fernando Moreira Salles (US$ 6,5 bilhões), Miguel Krigsner (US$ 6,1 bilhões), Pedro Moreira Salles (US$ 6,1 bilhões) e Alexandre Behring (US$ 5,7 bilhões) entre os dez primeiros.

Seu nome está na lista? Muito provavelmente não estará nem entre os 55 com um bilhão de dólares ou mais que são brasileiros ou vivem por aqui.