Tarifas de Trump são fake estatística e conta de padaria, diz pesquisador

Em um memorando de fevereiro, Trump ordenou uma análise abrangente das relações comerciais com todos os parceiros dos EUA, incluindo impostos, tarifas, barreiras, regulamentações, câmbio e tudo o que pudesse significar "limitação injusta ao acesso ao mercado ou qualquer impedimento estrutural à concorrência justa".

Na prática, a fórmula apresentada pelo governo dos EUA após Trump mostrar uma tabela em seu discurso, nesta quarta-feira (2), se resume à situação do saldo comercial, porque os outros elementos se anulam.

Basicamente, o governo Trump pegou o superávit comercial de um país com os Estados Unidos, dividiu sobre o total de exportações e, depois, dividiu a proporção por dois. No caso da China, isso dá 34% —que é a sobretaxa mínima que será imposta aos seus produtos. O Vietnã receberá 46%, Bangladesh, 37%, Suíça, 31%, África do Sul, 30%, Japão, 24%, União Europeia, 20%.

E quem tem déficit, como o Brasil? Ficou com uma taxa mínima de 10%. O mesmo foi aplicado para a Argentina, o Chile, a Colômbia, o Reino Unido.

"O comércio exterior, contudo, não funciona assim. Os países não têm só déficit ou superávit com todo o mundo. De acordo com a complementaridade da sua estrutura produtiva, com o que você precisa mais ou menos, você pode ter déficit ou superávit com alguém. Nenhuma teoria econômica diz que um país deve zerar o déficit com todos os parceiros comerciais, isso não faz sentido", aponta Rossi.

Ele avalia que Trump está tentando mudar o modelo de arrecadação para reduzir impostos, principalmente dos mais ricos, baseado em um modelo tarifário do século 19.