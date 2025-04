Cai aprovação de Lula entre beneficiários do Bolsa Família, aponta Quaest

O governo Lula teve uma queda de aprovação de 12 pontos entre os beneficiários do Bolsa Família (66% para 54%) entre dezembro e março, enquanto ela foi de nove pontos entre quem não é beneficiário (47% para 39%). A desaprovação no primeiro grupo subiu 12 pontos (32% a 44%) e no segundo, oito (51% a 59%) no mesmo período.

Os dados são de pesquisa Genial/Quaest e estão sendo divulgados com exclusividade pelo UOL. A margem de erro é de dois pontos e o nível de confiança, 95%.

A alta do custo de vida, com destaque para a inflação dos alimentos, que atinge principalmente os mais pobres, ajuda a explicar o aumento do mau humor entre os mais vulneráveis. O PIB, a renda e o emprego cresceram, mas, como dizia a economista Maria da Conceição Tavares, o povo não come indicadores.