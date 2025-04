Bolsonaro vende ilusão que Brasil está com ele, mas 56% são contra anistia

Pesquisa Genial/Quaest aponta que 56% dos brasileiros é contra a anistia dos envolvidos nos atos golpistas de 8 de janeiro de 2023, preferindo que continuem presos e cumpram suas penas. Ou seja, não importa a foto com milhares de seguidores que Bolsonaro produzirá, neste domingo, na avenida Paulista, ao lado de governadores que não se importam em passar pano para golpe desde que consigam herdar votos do "mito". Ela, ainda assim, não representa a opinião da maioria do país.

A margem de erro da pesquisa é de dois pontos, e o índice de confiança de 95%.

Com o cerco se fechando por causa do julgamento pela tentativa de golpe de Estado, Bolsonaro resolveu fazer mais uma demonstração de força, chamando seus apoiadores, após o ato minguado no Rio de Janeiro. Quer imagens de multidão para vender, nas redes, a ideia de que o povo está a seu lado. Tática manjada para pressionar deputados e senadores a avançarem com o projeto de lei que anistia golpistas no Congresso Nacional.