Obesidade infantil: STF julga se publicidade pode omitir açúcar e gordura 

"Uma dessas políticas se refere à garantia de informação precisa, à população, sobre a qualidade dos alimentos e quantidade de nutrientes que, caso sejam consumidos em excesso, podem fazer mal à saúde. São os rótulos do tipo alertas sanitários em formato de lupa, presentes obrigatoriamente no painel frontal de embalagens de produtos que contêm altos teores de açúcar adicionado, gordura saturada ou sódio", afirma Eloísa Machado.

Mas essas informações também precisam estar nas propagandas, que são responsáveis pela criação do desejo e a tomada de decisão do consumidor.

O julgamento no STF teve início no plenário virtual e depois no plenário físico da Primeira Turma, interrompido por pedido de vistas da ministra Cármen Lúcia. Mas já há dois votos que reconhecem a constitucionalidade da política criada pela Anvisa na RDC 24/2010.

O relator do caso, ministro Cristiano Zanin, ao tratar de dados sobre obesidade infantil, pontuou o impacto da publicidade de alimentos não saudável na saúde de crianças, destacando que "o cenário nacional e mundial contemporâneo, no qual alimentos não saudáveis estão sendo apontados por especialistas como a causa de problemas de saúde, como obesidade, doenças cardiovasculares, diabetes e outras condições relacionadas à má alimentação, inclusive na população infantil, permite que a leitura do texto constitucional alcance a possibilidade de se aplicar restrições legais sobre a propaganda de alimentos com alto teor de açúcar, gordura saturada ou trans, sódio e bebidas com baixo teor nutricional".

Já o ministro Alexandre de Moraes, em seu voto, afirmou que "não só esses dados são alarmantes em termos da prevenção de doenças e da qualidade de vida população, como também revelam o potencial de afetar negativamente os cofres públicos pela sobrecarga do sistema de saúde com o tratamento das doenças relacionadas ao consumo desses alimentos".

"O reconhecimento da constitucionalidade da política de alertas sanitários para alimentos com alto teor de açúcar, gordura e sódio é também um reconhecimento de que é preciso haver um esforço integrado e amplo, com inúmeras frentes, para a garantia do direito constitucional à alimentação", avalia a professora da FGV.