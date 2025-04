Denunciado por corrupção, 'ministro dos cavalos' empaca governo Lula

Mas o presidente poderia ter afastado o ministro quando surgiram as primeiras evidências robustas de corrupção envolvendo o seu auxiliar. Preferiu mantê-lo tanto para mostrar que não é suscetível a pressões quanto para não comprar briga com o União Brasil, seu (meio) aliado.

O problema é que não se tratava de qualquer pressão. A Polícia Federal já havia indiciado o ministro por suspeita dos crimes de organização criminosa, lavagem de dinheiro, corrupção passiva, falsidade ideológica e fraude em licitação. Ele integraria um bando que desviou recursos de obras de pavimentação, com grana pública.

Independente dos acertos políticos, qualquer pangaré sabia que a permanência dele à frente do ministério já havia ficado indefensável após esconder milhões em cavalos de sua declaração eleitoral, mandar asfaltar a estrada que corta o próprio haras com grana do orçamento secreto, usar um avião da FAB para visitar leilões de cavalos e empregar como assessora a irmã do sócio do haras de sua família.

Especialista em cavalos, não em comunicações, Juscelino Filho foi nomeado jóquei da pasta a fim de garantir que o União Brasil viesse para a base do governo Lula. Ironicamente, o presidente ficou com o ônus, mas com poucos bônus dessa aliança, porque não conta com a totalidade dos votos do partido no Congresso. Lula depende do União Brasil e do centrão e de seus líderes, como o presidente do Senado, Davi Alcolumbre.

Lula deu ministérios, bancos e orçamentos para partidos do centrão em troca de uma parte dos votos de sua bancada porque não tem maioria no Congresso. Vem tendo votos em assuntos com os quais os deputados e senadores já concordavam previamente, principalmente na área econômica. Temas caros ao governo, relacionados a direitos e proteções sociais e ambientais, esquece.

Reportagem da Folha de S.Paulo, de novembro de 2023, mostrou que Juscelino estabeleceu uma relação criminosa com o dono de uma empreiteira investigada sob suspeita de desvios em contratos da Codevasp, estatal controlada pelo centrão, quando ocupava o cargo de deputado federal no governo Bolsonaro. Em documento enviado ao STF, a PF afirma que o grupo do ministro foi responsável por "suposto desvio ou apropriação e uso indevido de, no mínimo, R$ 835,8 mil". Uns dirão que é pouco, mas a cavalo dado não se olha os dentes.