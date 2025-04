Ao desejar morte de Lula, deputado bolsonarista joga água fria na anistia

Suas ações e regras redefinem, lentamente, o que é ética e esteticamente aceitável, visão que depois será consumida e praticada por terceiros. Estes acreditarão estarem fazendo o certo, quase em uma missão civilizatória ou divina.

A questão é que, no caso de Gilvan, as palavras juntam-se à ação. Ele é relator de uma proposta, aprovada na comissão, para desarmar a segurança pessoal de Lula. Ou seja, semeia ódio de um lado e facilita o ataque, de outro. O projeto não vai ser aprovado no Congresso, mas é indicador do que acontece quando comportamentos violentos são tolerados em nome da liberdade de expressão.

As declarações, que podem ter criado orgasmos em parte da extrema direita, têm um efeito rebote imediato, contudo, como visto pelos comentários dos parlamentares.

Parte da Câmara está com bode do bolsonarismo por chantagear deputados pela votação do PL da Anistia - que quer perdoar a tentativa de golpe do ex-presidente Jair Bolsonaro (antes mesmo de sua condenação pelo STF), usando os executores do 8 de janeiro de 2023 como justificativa.

O surto do deputado capixaba só reforça que perdoar algo como o plano "Punhal Verde e Amarelo", que previa o assassinato de Lula, Geraldo Alckmin e Alexandre de Moraes como parte da ação golpista, e só não foi concretizado porque, aos 45 do segundo tempo, deu chabú, é pedir para ele ser posto em prática novamente no futuro.

A execução, seja de um líder de direita, seja de um de esquerda, não pode ser instrumento de disputa política, mas infelizmente têm sido. Houve a morte de Marielle Franco, a tentativa de assassinato de Bolsonaro e tiros contra a caravana de Lula em 2018. Brasileiros mataram brasileiros por disputa eleitoral, em 2022, como o bolsonarista Jorge Guaranho que invadiu a festa de aniversário do petista Marcelo Arruda e o executou em Foz do Iguaçu.