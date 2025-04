Defesas de salário mínimo congelado e pejotização encurralam trabalhadores

A terceirização da atividade-fim é permitida desde antes da Reforma Trabalhista. Há casos, porém, em que são cumpridos todos os elementos que configuram vínculo empregatício, mas o empregador força uma contratação por PJ para fugir de encargos. Considerando que o vínculo empregatício não foi banido da ordem jurídica, a Justiça precisa analisar caso a caso. A generalização dizendo que toda e qualquer terceirização é lícita atende apenas aos interesses de parte dos empresários.

Por curiosidade: empregadores que se utilizam de trabalho escravo adoram apelar à justificativa da terceirização, apontando que as vítimas são de responsabilidade da empresa de fundo de quintal do terceirizado, o "gato", o contratador de mão de obra. Em um caso recente, o próprio STF manteve a responsabilidade de uma rede varejista por escravidão.

Afirmar que um relação entre duas empresas é sempre legal, sem se atentar para a possibilidade de fraude, é rasgar a Lei Áurea.

Ao mesmo tempo, compreende-se a preocupação com a alta nos custos da Previdência Social, que pode levar a uma nova reforma poucos anos após a última para o sistema não quebrar. Mas jogar isso apenas nas costas do aumento do salário mínimo recebido pelos trabalhadores, da ativa, aposentados e pensionistas, é uma tremenda sacanagem.

Taxar super-ricos com justiça tributária e limitar os salários de categorias de servidores públicos que ganham muito mais do que o teto constitucional não vai resolver os déficits, claro. Enquanto isso não for feito, contudo, é no mínimo pornográfico propor mais tungadas no andar de baixo.

A valorização do salário mínimo acima da inflação foi um dos mais importantes instrumentos de redução da desigualdade no Brasil, um dos países que mais concentra renda em todo o mundo. Bolsonaro interrompeu um quarto de século de melhoria, que começou de forma informal pelo PSDB, foi transformada em lei pelo PT e mantida pelo MDB. Sob Lula 3, o mínimo voltou a ter ganho real.