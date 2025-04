Bolsonaro tenta pavimentar sua prisão domiciliar com imagens de hospital

Desejo pronta recuperação a Jair Bolsonaro, que foi novamente operado em decorrência das sequelas deixadas pela facada que recebeu em 6 de setembro de 2018. Feito o necessário aviso em um ambiente de ultrapolarização burra, o ex-presidente vem explorando ao máximo as imagens de sua estada no hospital para pressionar deputados a aprovarem a anistia e engajar seus seguidores fiéis. As imagens dele caminhando pelos corredores com dificuldade são o mais novo capítulo.

Mas ele também quer construir a justificativa de uma prisão domiciliar em caso de uma (provável) condenação no STF por tentativa de golpe de Estado. Ao transmitir a ideia de que tem a saúde frágil, pode tentar uma cela de Estado-maior em um quartel ou na carceragem da Polícia Federal por sua bela casa em Brasília.

Isso pode servir como um "plano C". O "A" seria a aprovação de uma anistia pelo Congresso (com uma torcida de que o STF aceite esse acinte) e o "B" seria uma fuga para uma embaixada estrangeira no Brasil ou para a Flórida de Donald Trump.