Decisão do STF sobre PJs prolonga espera de escravizados por indenização

O auditor fiscal do trabalho José Weyne Nunes Marcelino, que coordenou a operação de fiscalização, afirmou à Repórter Brasil na época do resgate que as vítimas estavam alojadas em um galpão de madeira "em condições extremamente precárias, com piso caindo e partes do telhado faltando".

O relatório de fiscalização indica ainda que os quartos do alojamento eram tão quentes que os empregados preferiam dormir em redes na varanda. "No alojamento da Sipasa, a gente dormia em rede mesmo, não tinha roupa de cama, só a que eu levava mesmo. Ventilador? Isso nunca existiu onde eu trabalho", confirma um operador de motosserra de 70 anos, resgatado pela operação.

Também não havia água nos banheiros - construídos do lado de fora do galpão. Segundo a fiscalização, os trabalhadores tomavam banho de mangueira e faziam as necessidades fisiológicas no mato. A cozinheira, única mulher entre os resgatados, precisou improvisar um banheiro dentro do quarto de madeira para tomar banho com alguma privacidade.

O advogado da proprietária da fazenda, Adalberto Silva, afirmou em nota após o resgate (íntegra pode ser lida aqui), que a empresa discordava da caracterização de trabalho escravo pela fiscalização e que as instalações eram condizentes com a vida dos habitantes da região.

Uma das justificativas apontadas era exatamente que os trabalhadores pertenciam a uma empresa terceirizada, "contratada justamente para possibilitar o melhor gerenciamento da logística e da relação com os trabalhadores, cujos empregados estavam realizando o serviço de forma espontânea, mediante remuneração e contrato de trabalho".