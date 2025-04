Bolsonaro se pirulitou para a Hungria antes de o Brasil acolher ex do Peru 

Ironicamente, o Equador teve a inviolabilidade de sua embaixada em Londres respeitada enquanto deu refúgio ao fundador do WikiLeaks, Julian Assange, entre 2012 e 2019. A polícia do Reino Unido entrou no local somente com autorização do presidente equatoriano Lenín Moreno, que suspendeu o asilo dado por seu antecessor, Rafael Correa, alegando que o jornalista desrespeitou os termos acordados para a sua permanência na embaixada.

A retirada do asilo colocou em risco a vida de Assange, pois os Estados Unidos procuravam vingança desde que ele divulgou os esquemas de espionagem global do governo norte-americano. A decisão de Moreno foi péssima, mas, ainda assim, o Reino Unido não invadiu a Embaixada do Equador ao contrário do que o Equador fez agora com a Embaixada do México.

Mesmo a opção de negar a Bolsonaro um salvo-conduto para deixar uma embaixada e pegar um voo não é lá muito provável. Deixar que ele fique meses ou anos muquiado em Brasília transformaria o local em alvo de peregrinações de aliados e fãs, causando tumultos e fomentando novos golpes. Ou seja, para o Brasil, melhor seria mais lógico deixá-lo ir embora.

Vale lembrar que, se for preso, ele será um ativo para a extrema direita, um mártir. Contudo, se fugir, pode ser tachado de covarde. Ele tem alguns meses para pensar se prefere sua liberdade ou seu legado.

Por fim, ser preso é uma coisa, ficar na cadeia é outra. A aprovação de um projeto de anistia no Congresso é possível, mas vai esbarrar no STF. Já a eleição presidencial de 2026 pode ajudar Bolsonaro, a depender do resultado. O que leva a ele uma segunda ponderação: vale mais a pena empurrar um de seus filhos para concorrer ao Palácio do Planalto, e tentar manter o controle do poder, ou abençoar um aliado mais competitivo, e transferir de vez a liderança da direita no país?