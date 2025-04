Protestos mostram que mundo não assistirá calado à ascensão do fascismo

Na Turquia, o governo de Recep Tayyip Erdogan — acusado de adotar medidas cada vez mais autoritárias — iniciou um julgamento em massa contra manifestantes que protestaram contra políticas repressivas e a prisão de adversários. A perseguição a opositores é um sinal clássico de regimes que buscam silenciar dissidências, mas a resistência mostra que vai ser difícil calar uma multidão.

No final de março, centenas de milhares se reuniram em Istambul contra a prisão do prefeito Ekrem Imamoglu, ameaça eleitoral para Erdogan. Apesar de pacíficos, os protestos foram reprimidos pelas forças de segurança, que prenderam quase duas mil pessoas. Você talvez não se lembre disso, mas certamente vai recordar de uma pessoa fantasiada de Pikachu correndo da polícia turca em meio a gás lacrimogênio.

Se, por um lado, a internet foi usada para disseminar desinformação, teorias da conspiração e discurso de ódio, alimentando a ascensão da extrema direita, por outro, ela também pode ser uma ferramenta crucial para organizar protestos, denunciar abusos e unir movimentos globais. Redes sociais, aplicativos de mensagem e plataformas de vídeo permitem que ativistas exponham violações de direitos humanos, coordenem manifestações e espalhem mensagens de resistência em tempo real.

A diferença entre o passado e o presente é que, hoje, a opressão não passa impune: cada ataque a minorias, cada gesto autoritário, é imediatamente documentado e combatido por uma rede global de pessoas dispostas a lutar.

Alguns podem dizer que esse filme já passou antes, quando, em 2011, praças e ruas ficaram cheias pelo mundo, da Primavera Árabe aos protestos contra as medidas de autoridade econômica na Europa do Occupy e dos indignados da Espanha. Ou mesmo nos anos seguintes quando, em 2013, jovem saíram às ruas no Brasil pedindo a redução da tarifa e exigindo políticas públicas. Esses mesmos dirão que esses atos levaram exatamente ao recrudescimento da extrema direita.

É uma forma simplista de ver as coisas, encarando a História com um novelo que se desenrola em linha reta e sentido único, que ignora que há uma geração formada nesse caldo que abraça direitos fundamentais, que combate mudanças climática, que não aceita a superexploração do trabalho. Uma geração que ocupou escolas e foi às ruas, ainda em 2015, quando retrocessos sobre o direito ao aborto estavam postos à mesa.