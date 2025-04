Papa Francisco foi 'comunista' por lembrar que céu (e Terra) são para todos

Só que o caminho passa por reconhecer no outro um igual e caminhar ao seu lado, o que ele fez através do combate à fome, ao trabalho escravo, à discriminação contra migrantes, ao racismo ambiental, ao elitismo da igreja. Mas isso é insuportável para um grupo de pessoas que não quer dividir o pão e a mesa, apenas ceder as migalhas que caem no chão.

Desde que o papa Francisco passou a lutar pela vida no hospital Gemelli, em Roma, devido a um grave quadro respiratório, um rosário de autointitulados cristãos torcendo por sua morte nas redes sociais. A principal razão é de que seria comunista. A acusação não foi novidade. Ele mesmo tratou do assunto em uma entrevista ao canal C5N, da TV argentina, em 2023: "Minha carta de identidade é Mateus 25. Leia Mateus 25 e veja se quem escreveu era comunista".

Evangelho de Mateus, capítulo 25, versículos 35 a 40:

"Porque tive fome, e destes-me de comer; tive sede, e destes-me de beber; era estrangeiro, e hospedastes-me. Estava nu, e vestistes-me; adoeci, e visitastes-me; estive na prisão, e fostes me ver. Então os justos lhe responderão, dizendo: Senhor, quando te vimos com fome, e te demos de comer? Ou com sede, e te demos de beber? E quando te vimos estrangeiro, e te hospedamos? Ou nu, e te vestimos? E quando te vimos enfermo, ou na prisão, e fomos ver-te? E, respondendo o Rei, lhes dirá: Em verdade vos digo que quando o fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes."

A palavra "comunismo" retirada de seu sentido original, de propriedade comum dos meios de produção e da ideologia por ela sustentada, se tornou no Brasil um simples comando para o linchamento digital, independentemente de quem esteja do outro lado. O objetivo é tirar a credibilidade e destruir, muitas vezes para servir de exemplo. E, consequentemente, esse processo tornou a palavra depositária do "mal". E um grande mal é sempre temido e vira uma ameaça.

O mais irônico é que o papa "comunista" continuava defendendo dogmas da igreja, que eu vejo como equivocados, como a questão do direito ao aborto, que ele considera um homicídio e uma violação da dignidade humana. E apesar de ter tratado muitas vezes com dignidade a população LGBT+, lembrando-os que são filhos de Deus, manteve a oposição sobre ao casamento gay.