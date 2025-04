E se o próximo papa fosse brasileiro? E progressista? E da Amazônia?

A Presidência da República teme repercussões eleitorais no ano que vem por conta do aumento no número de protestos contra a vinda de Francisco 2º. "Há católicos conservadores culpando o governo por ter influenciado na escolha do papa", diz um assessor que trabalha diretamente com Lula. Segundo eles, desde as primeiras medidas amargas do Vaticano, alguns grupos religiosos têm agitado mais fortemente bandeiras como a discriminação de gênero, a homotransfobia e a intolerância religiosa para atrair esses fiéis, agora, perdidos.

"A Presidência da República já está a par disso e deve trazer parlamentares ligados a essas denominações para fazer parte da base do governo", informa o assessor.

Um projeto de lei chegou a ser apresentado, nesta segunda (15), no Congresso Nacional a fim de que os crucifixos que decoram os plenários da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, bem como vários órgãos da administração pública direta e indireta, fossem retirados, em represália à vinda do papa. No dia seguinte, o autor retirou a proposta.

Na tarde desta terça (16), manifestantes contrários à vinda do papa fecharam a avenida Paulista. De acordo com os organizadores e com a Polícia Militar, eram 4 milhões de pessoas. Tratores e caminhões fecharam as duas pontas da avenida. Conduzido por um frade, o protesto trazia cartazes afirmando "Francisco, você não me representa" e "Armai-vos uns aos outros". Um grupo pequeno anarquista que carregava uma faixa com os dizeres "É mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha" foi afastado com socos e pontapés.

"Não somos vândalos. Queremos que as coisas continuem como sempre foram, só isso. É pedir muito?", reclama, com lágrimas nos olhos, Elisângela Manfred Whitaker Montenegro Amador Bueno da Veiga, uma das organizadoras do protesto.