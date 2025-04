Roubo de aposentados do INSS por sindicatos picaretas joga honestos na lama

No caso investigado pela PF e a CGU, trata-se de mensalidade cobrada de aposentados e pensionistas por fazer parte da associação ou sindicato. Parte das vítimas do esquema foi incluída sem nunca ter tido contato com a entidade em questão, ou seja, à sua revelia. É roubo. Puro e simples.

Em outros casos, associações e sindicatos costumam ser procurados por trabalhadores de suas categorias para ajudar a entrar com o pedido de aposentadoria ou de pensão. Nesse processo, é oferecido a eles que se associem, em troca de benefícios, como plano de saúde. Nas entidades sérias, quando trabalhadores dizem que não têm interesse, permanecem fora da associação. Agora, há aquelas picaretas que os enganam e passam a cobrar mensalidade, entrando também no caso investigado.

Outras vezes, confederações e federações, responsáveis por assinar acordos, acabam tendo o nome envolvido devido a sacanagens cometidas por seus sindicatos na base.

Após denúncias de que bancos e associações condicionavam ilegalmente empréstimos consignados aos aposentados e pensionistas à filiação obrigatória a associações e sindicatos, uma investigação foi realizada pelo Tribunal de Contas da União a pedido de membros do Congresso Nacional.

O TCU confirmou a existência de descontos irregulares em benefícios previdenciários do INSS no ano passado. E apontou falhas graves nos controles do INSS, permitindo que mensalidades associativas fossem descontadas sem autorização. Embora não tenha confirmado "venda casada" em larga escala com o envolvimento de bancos, confirma que a fragilidade do sistema permitiu irregularidades.

Avaliou também que o INSS não verificava devidamente os termos de filiação e autorização antes de efetuar descontos, contrariando a legislação. Até porque a divisão responsável por esse tipo de controle contava com poucos servidores, evidenciando incapacidade operacional. Mais de um terço dos casos analisados pelo TCU tinham descontos de mensalidades associativas sem documentação comprovatória válida. O órgão identificou um salto injustificável no número de associados de uma série de entidades.