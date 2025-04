Para bater em Moraes, Bolsonaro humilhou trabalhadora da Justiça

Para um presidente que negou, por quatro anos, aumento real do salário mínimo a milhões de trabalhadores, não é surpreendente que humilhe uma trabalhadora, que cumpriu bem o seu dever legal.

Aliás, vale ressaltar como o bolsonarismo tem tropeçado em bons servidores públicos que não dobram sua espinha diante de quem fala grosso.

Após os servidores da Receita Federal no Aeroporto Internacional de Guarulhos fazerem seu trabalho e confiscarem um conjunto milionário de joias dados pelos governos árabes ao Brasil e que estava entrando de forma muquiada para ser entregue a Bolsonaro, o ainda presidente colocou o então responsável pelo órgão para pressionar seus subordinados. Eles não cederam.

Se não houvesse estabilidade funcional, qual seria o destino do servidor da Receita Federal Marco Antonio Santanna ao receber, em 29 de dezembro de 2023, a visita do primeiro-sargento da Marinha Jairo Moreira, incumbido por Jair Bolsonaro de tentar, pela última vez, retirar as joias que ficaram retidas em outubro do ano anterior, e se negar a entregá-las?

O sargento tentou colocar o servidor no telefone com um "coronel", coisa que ele não aceitou. Depois, recebeu ligação de Júlio César Gomes, que chefiava a Receita. Sem a garantia de que pudesse cumprir seu dever, Santanna poderia ter sido demitido e as joias estariam hoje no cofre de Michelle e Jair sem que ficássemos sabendo que outras foram surrupiadas.

O Sindicato Nacional dos Auditores Fiscais da Receita Federal (Sindifisco Nacional) disse em nota, naquela época, que o auditor que apreendeu as joias teve atuação exemplar. "Esse episódio revela, por um lado, que garantias constitucionais do funcionalismo público, por exemplo a estabilidade, bem como as prerrogativas específicas dos auditores fiscais, tornam possível o combate a ilícitos e constituem garantia à sociedade de que a lei será aplicada a todos, independentemente de cargos, funções ou poder", afirmou.