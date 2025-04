Câmara cassar Brazão por faltas e não pela morte de Marielle é um escárnio

Com a falta de recado claro à sociedade, a Câmara mostra que não se importa se parlamentares federais mandam executar parlamentares municipais. Faltou coragem ou sobrou oportunismo.

Ao mesmo tempo, a cassação de Brazão abre caminho para a de Glauber Braga (PSOL-RJ), que também foi condenado no Conselho de Ética devido a uma agressão a um militante de extrema direita.

Indignado com o que é uma vingança por ter batido de frente com o ex-presidente Arthur Lira (PP-AL) e seu grupo político, Braga fez greve de fome. Sob a promessa do presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), de discutir o assunto com calma, ele deixou a greve, mas o seu mandato segue ameaçado.

A questão aqui não é que ele não deva ser punido, mas a dosimetria da pena - palavra que entrou na moda recentemente por conta dos atos golpistas.

O bolsonarismo e setores do centrão foram aguerridos na defesa da liberdade de Brazão quando a Câmara chancelou a sua prisão. Venderam a ideia de que a libertação não tinha a ver com ele, mas era um recado ao STF e ao ministro Alexandre de Moraes de que o Poder Judiciário não manda no Legislativo.

Na verdade, os principais recados foram à sociedade: 1) mandatos parlamentares servem sim para cometer e acobertar crimes; 2) mexeu com miliciano, mexeu comigo; 3) quem mandou Marielle ser negra, de origem pobre e LGBTQI+?