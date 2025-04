Com a prisão de Collor, STF limpa o terreno para a de Bolsonaro

Com isso, o tribunal também tenta estancar críticas de que estaria sendo leniente com acusados de corrupção. Após revelados os diálogos mostrando que o ex-juiz federal e hoje senador Sergio Moro e procuradores da força-tarefa da Lava Jato conspiraram pela condenação de Lula, julgamentos e provas contra ele foram anulados. Mas isso foi acabou sendo usado como justificativa para a anulação de casos envolvendo outros réus, jogando a criança fora com a água suja do banho.

Aliados de Jair citavam o caso de Collor, denunciado em agosto de 2015, condenado em maio de 2023 e ainda livre, para criticar a velocidade do processo contra ele, que pode ser condenado ainda este ano. Avaliavam que seria injusto da parte do STF se o primeiro permanecesse solto enquanto o segundo fosse enviado à cadeia. Agora, esse problema parece resolvido.

