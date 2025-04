Lula está em dívida com entregadores de aplicativo neste Primeiro de Maio

Para ter uma ideia do que isso significa, é equivalente a você ser descontado no serviço do período em que parou para fazer um xixi ou cocô, beber água ou atender o telefone porque seu filho está com febre na escola.

Mesmo assim, a proposta não engloba os entregadores. Lula critica sempre o iFood por dificultar as negociações, mas o fato é que o governo deve avanços exatamente para a parte mais numerosa e vulnerável, formadas por motociclista e ciclistas que trazem a nossa comida.

Se o governo deixar para o Congresso formular uma proposta, o temor de parte dos trabalhadores é que ela terá a cara do lobby das empresas - que atua de forma tão firme e determinada quanto o lobby de empresas como Google, Meta, X, responsável por congelar o PL das Fake News. Ou da direita bolsonarista, que encara os trabalhadores apenas como empresários e prefere que tudo fique como está.

Um dos maiores problemas de exigir que os entregadores abram seu PJ como MEI é que o modelo contribui para o déficit da Previdência Social ao abrir mão de recursos que deveriam ser pagos pelas empresas e por trabalhadores. O governo aponta que isso seria insustentável no longo prazo.

Há pessoas que defendem que os trabalhadores de aplicativos poderiam ser encarados como trabalhadores CLT, há outros que dizem que são empreendedores. E há os que avaliam que deveria prevalecer um caminho do meio, para que as empresas recolham o INSS, garantindo Previdência Social dos trabalhadores que prestam serviço a elas e que pague um valor mínimo de acordo com a natureza do serviço.

O iFood anunciou que irá reajustar o que paga aos entregadores, mas o valor ainda está longe do que foi pedido pelos trabalhadores no último "Breque", a paralisação dos motociclistas, ocorrido em março.