Em 100 dias, Trump manipula 'bom senso' para legitimar o extremismo

Sim, o uso do "bom senso" como justificativa para ação pode ser violento e autoritário caso manipulado por lideranças políticas, religiosas e sociais.

Cavalgando a desculpa do "bom senso", Trump desmantelou programas de diversidade, retrocedeu décadas em questões de identidade e gênero, demitiu milhares de servidores públicos que cuidavam de políticas fundamentais para a própria população, desarticulou medidas de combate às mudanças climáticas, expulsou migrantes de forma violenta, estabeleceu uma estúpida guerra tarifária com o mundo, passou pano para a Rússia que invadiu a Ucrânia e até agiu pelo fim dos canudinhos de papel. Tudo em 100 dias.

Trump surfa essa ideia há muito tempo, afirmando que seus adversários não estão alinhados aos valores da América, ignorando que ele escolhe quais valores o povo deve seguir e esconde os outros, como respeito aos direitos civis ou acolhimento aos estrangeiros. Mas para uma multidão de norte-americanos assustada com a perda de empregos para a periferia do mundo e de mudanças em costumes e comportamentos que invadem a própria casa, abraçar o discurso de quem defende uma sabedoria intuitiva é uma boia de segurança.

Ao utilizas o "bom senso" como um atalho discursivo, sugerindo que suas posições são incontestáveis e compartilhadas pela maioria dos cidadãos, Trump ignora deliberadamente a complexidade das questões políticas. Quando ele afirma que qualquer pessoa com bom senso apoiaria a anexação da Groenlândia ou a retomada do Canal do Panamá, está transformando opiniões políticas particulares em verdades autoevidentes.

O "senso comum", contudo, não é um conceito objetivo - ele varia conforme valores culturais, experiências pessoais e contextos históricos. Ao invocar essa noção, Trump não debate, impõe. Seus adversários, por consequência, são colocados na posição de "irracionais" ou "elitistas desconectados do povo".

Enquanto isso, Trump também vai além. Não apenas se baseia na opinião de uma parte da população, por vezes construída com bases preconceituosas, discriminatórias e racistas (por, exatamente, serem erguidas a partir do medo e da ignorância), como cola essa etiqueta" em tudo aquilo que ele quer ver implementado.