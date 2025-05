STF legalizar fraudes é maior ameaça que paira neste Dia dos Trabalhadores

A terceirização da atividade-fim é permitida desde um pouco antes da Reforma Trabalhista. Há casos, porém, em que são cumpridos todos os elementos que configuram vínculo empregatício, mas o empregador força uma contratação por PJ para fugir de encargos. Considerando que o vínculo empregatício não foi banido da ordem jurídica, a Justiça precisaria analisar caso a caso para saber se há liberdade de fato na relação ou se ela foi construída em cima do medo.

A generalização dizendo que toda e qualquer terceirização é lícita atende apenas aos interesses de parte dos empresários.

Essa discussão encobre outra, que é defendida ardorosamente por setores econômicos e seus representantes no Congresso, que é o fim da Justiça do Trabalho. A derrota de Jair Bolsonaro foi um baque junto a esse povo, uma vez que o ex-presidente defendeu, desde a primeira entrevista que deu após tomar posse, que esse ramo do Judiciário fosse extinto. Reclamava do "excesso de proteção" dos trabalhadores.

Ele não estava sozinho nessa empreitada. O próprio ministro Gilmar Mendes, anos atrás, já criticou o que chamou de "hiperproteção" do trabalhador no Brasil por parte da Justiça do Trabalho. Para ele, o trabalhador teria passado a ser tratado "quase como um sujeito dependente de tutela".

Data venia, vale ressaltar que um trabalhador que recebe um salário mínimo de R$ 1.518,00 e responde a um patrão é bem menos protegido que um ministro do STF que recebe R$ 46,4 mil, não responde a ninguém, tem estabilidade, longas férias, carro e motorista e viaja sempre para Lisboa. Fora eventuais penduricalhos.

Dados do Relatório Justiça em Números 2024 (ano-base 2023), divulgado pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ), mostram que os itens "Rescisão do Contrato de Trabalho" representou quase 10% do total de processos ingressados em toda a Justiça naquele ano, sendo novamente os conjunto de assuntos mais recorrente no Poder Judiciário brasileiro.