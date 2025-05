Brasil que nega mudança do clima cresce e disputa com Brasil da Terra plana

Os defensores da Terra plana fazem mal, na maioria das vezes, apenas a si e a seus filhos. São eles que vão desmarcar viagens para Austrália, com medo de cair no grande abismo, ou vão passar vergonha com amigos e colegas de trabalho quando tentarem explicar sua crença. Tudo bem que quem acredita nisso, crê em qualquer bobagem, do tipo, vacinas para covid-19 são uma enganação. Mas ainda assim, essa pauta não leva ao Armagedom.

Já os defensores de que as mudanças climáticas não são um risco condenam todos a uma vida de caos.

O Brasil teve, nos últimos anos, um vislumbre do que será o seu futuro com inundações no Rio Grande do Sul, secas na Amazônia, incêndios descontrolados no Pantanal, o dia virando noite com a fuligem cobrindo o céu de São Paulo e um calor infernal tomando conta da maior parte do país, reduzindo a produção agrícola e jogando a inflação de alimentos lá em cima.

Não estou dizendo que quem não vê risco nas mudanças climáticas acredita na Terra Plana, mas ambos grupos são negacionistas. E o negacionismo, como uma doença, viraliza e contamina.

Vale a pena mantermos a insistência em levar números e dados para essa parcela que vive em realidade paralela, e discutir com eles a importância de se guiar por fatos, a fim de que não se reproduzam socialmente.

Não devemos subestimar a ignorância. Ressalte-se que também são 8% os que acreditam que um regime ditatorial é aceitável no Brasil, segundo Datafolha de dezembro. Eram 5% em 2022.