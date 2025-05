Há uma ameaça ainda maior aos aposentados do que a roubalheira no INSS

Desvincular significaria que o reajuste anual desses benefícios ocorreria apenas pela inflação ou, talvez, nem isso. Com o passar dos anos, a situação distanciaria o seu valor do mínimo salário vigente — que voltou a ter ganhos reais, ou seja, acima da inflação, desde o início do terceiro governo Lula. A gestão Bolsonaro havia abandonado a política de valorização do mínimo.

Isso atingiria também o Benefício de Prestação Continuada (BPC), pago a idosos e pessoas com deficiência em situação de pobreza extrema, que é permanente, mas também o seguro-desemprego, o seguro-defeso (pago a pescadores artesanais em parte do ano) e o seguro-desemprego especial aos resgatados da escravidão, que são temporários.

Em entrevista que nos concedeu, em junho do ano passado, o presidente Lula prometeu que seu governo não vai desvincular pensões previdenciárias, aposentadorias ou o BPC do salário mínimo. Disse também que o mínimo continuará subindo acima da inflação. Recentemente, houve uma mudança no cálculo no ajuste fiscal, mas o aumento real continua.

Também no ano passado, o ministro da Fazenda Fernando Haddad confirmou a esta coluna que a desvinculação do salário mínimo tanto dos benefícios sociais permanentes quanto dos temporários, proposta que vem sendo defendida por parte do mercado para reduzir o déficit nas contas públicas, não estava nas prioridades do governo.

Ele já havia dito, em entrevista ao Valor Econômico, que tentativas de desvincular aposentadorias, pensões e benefícios permanentes poderiam bater de frente com as garantias sociais mínimas estabelecidas na Constituição.

Até agora o governo vem atuando para corrigir distorções em benefícios, afastando a ideia de cortes sociais. Ou seja, pente-fino. E distorções existem, inclusive com a benção do Poder Judiciário.