Bolsonaro posta suas tripas antes do show de Lady Gaga para chamar atenção

Jair Bolsonaro postou, na noite deste sábado (3), uma foto de sua barriga aberta com os intestinos à mostra tirada durante a cirurgia pelo qual passou recentemente. Pouco depois, Lady Gaga subia ao palco de Copacabana para um show com 2,1 milhões de espectadores, segundo a Prefeitura do Rio, fora os milhões que acompanharam pela TV e internet. Com essa clara disputa por atenção, o ex-presidente dá nova dimensão à ideia presente na expressão "colocar uma melancia no pescoço".

"Como estavam as alças intestinais após o acesso à cavidade abdominal e liberação parcial das aderências", legendou ele ou um de seus prepostos em suas contas nas redes. A imagem forte provocou reações negativas, inclusive de seus seguidores. E debates acalorados nas redes. Além de textos e fotos em sites e portais de notícias.

E, ao final, cumpriu sua função de mordiscar uma parte da atenção no momento em que uma multidão se preparava para acompanhar um espetáculo com uma artista que é referência para os jovens e o público LGBT+ (que o ex-presidente despreza).