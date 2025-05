Governo Lula trava maior quilombo do Nordeste cobiçado por mineradora

Dez dias após o Dia da Consciência Negra, Lula chegou a firmar a desapropriação de propriedades em favor da demarcação de 15 quilombos em oito estados. Mas o Quilombo Lagoas não foi incluído. "Ficamos sem entender nada", lembra Marques.

Procurado pela Repórter Brasil, o Incra confirmou que já cumpriu todas as etapas que lhe cabem no processo de titulação do quilombo e que, agora, "aguarda a assinatura do Decreto de Interesse Social". "A competência da assinatura é da Presidência da República", acrescentou.

A reportagem procurou a Casa Civil da Presidência, por e-mail, em 3 de abril. No dia seguinte, o órgão respondeu que o Ministério da Igualdade Racial se pronunciaria até o dia 8. Em 29 de abril, o ministério informou que enviaria uma resposta conjunta com a Casa Civil, mas não o fez até o momento.

A Presidência da República também foi questionada sobre o decreto. Não respondeu.

O governo do Piauí, por sua vez, declarou apoiar a política nacional de titulação de quilombos, tendo implementado diversas ações nos últimos anos. A gestão afirmou também que apoia "empreendedores que desejem atuar com respeito às normas ambientais vigentes" e "sem conflito com as comunidades tradicionais que estejam sobrepostas ou com as quais mantenham limites". Confira mais respostas do governo do Piauí ao longo do texto e, neste link, a íntegra do posicionamento.

A Repórter Brasil tentou contato com Luis Coelho por meio da SRN Mineração S.A. e de outras empresas das quais é sócio. Também buscou contato com o ex-secretário por meio do diretório do MDB no Piauí, partido do qual ele foi filiado, e da assessoria de imprensa do senador Marcelo Castro, presidente estadual da legenda. Até o fechamento desta matéria, no entanto, a reportagem não conseguiu contatar o político. A SRN também não se manifestou até o momento. O texto será atualizado se os posicionamentos forem recebidos.